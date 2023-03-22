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Под украинским обстрелом в Волоконовском районе Белгородской области погиб мужчина

В результате обстрела украинскими силовиками села Борисовка Волоконовского района Белгородской области погиб мужчина, работавший сторожем сельхозпредприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Большая часть снарядов прилетела именно на предприятие.

Также осколками снарядов повреждены еще три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады. Нарушено электро- и газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов и аварийные службы находятся на месте.

Погибший стал 29-м мирным жителем Белгородской области, скончавшимся в результате украинских обстрелов.

Олег Мухин

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