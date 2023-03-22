В Перми перед судом предстанут мошенники, похищавшие деньги под видом операций на бирже Forex

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении участников организованной преступной группы, специализировавшейся на хищениях денег с банковских счетов с использованием IT-технологий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемыми по уголовному делу проходят двадцать человек. По версии следствия, преступная группа осуществляла деятельность под прикрытием созданной фирмы, была иерархически структурирована. Преступники предлагали гражданам разместить денежные средства на биржевых площадках Forex, убеждали передать персональные данные и с помощью удаленного доступа к компьютерам клиентов похищали их деньги.

Дело в отношении еще одного соучастника данного преступления выделено в отдельное производство в связи с наступлением у него психического расстройства после совершения преступлений. Прокуратурой края утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении него принудительной меры медицинского характера. Уголовные дела рассмотрит Свердловский суд Перми.