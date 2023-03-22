На платных парковках Нижнего Новгорода запретили скрывать номера машин

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода в среду приняли поправки в положение о порядке использования платных парковок. На них запретили оставлять автомобили с нечитаемыми или закрытыми номерами, сообщили в пресс-службе думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Изменения приняты по инициативе мэрии: с введением платных парковок в городе многие автомобилисты стали закрывать номера, чтобы не оплачивать стоянку и избежать штрафов. Теперь оператор парковок сможет освобождать номерные знаки от загораживающих материалов и фиксировать процесс на камеру видеонаблюдения.

Платные парковки работают в Нижнем Новгороде в полном режиме с 1 января 2023 года. Тариф составляет 60 руб. в час, бесплатно оставлять машину можно с 20:00 до 8:00 по будням и круглосуточно – по выходным и праздникам.

Владимир Зубарев