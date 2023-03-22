Замглавы исполкома Альметьевского района задержан по подозрению во взяточничестве

Правоохранители задержали замглавы исполкома Альметьевского района Татарстана Андрея Подовалова. Его подозревают в получении 4,8 млн руб. взятки. Об этом сообщает «Татар-информ».

Следствие считает, что деньги подозреваемый получил по контракту на поставки горячего питания в школы и детские сады. Средства ему передавали с января 2021 года по декабрь 2022-го. Всего в деле 24 эпизода получения взятки.

Против господина Подовалова, как уточняет издание, возбуждено уголовное дело по факту взятки в особо крупном размере. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Ъ-Казань"