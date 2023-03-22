Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославские аудиторы посчитали ущерб бюджету за плохо сделанные дороги

Контрольно-счетная палата (КСП) Ярославской области выявила ущерб областному бюджету в сумме 46 млн руб. при оплате подрядчикам невыполненных или некачественного выполненных работ по ремонту региональных дорог. Об этом сообщается в отчете КСП, представленном депутатам Ярославской областной думы.

Ремонт дороги Толбухино-Уткино-Спас-Виталий

Ремонт дороги Толбухино-Уткино-Спас-Виталий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ремонт дороги Толбухино-Уткино-Спас-Виталий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Аудиторы проверяли расходование средств по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2019-2022 годах. Заказчиком по госконтрактам выступала ГКУ «Ярдорслужба», всего в рамках нацпроекта за эти годы было потрачено более 9,7 млрд руб. В контрольно-счетной палате отметили недостаточное планирование объемов будущих расходов из-за неправильной оценки стоимости ремонта.

«В том числе с недостаточной проработкой и некачественной подготовкой со стороны государственного заказчика (Ярдорслужбы), а также со стороны проектных организаций проектной (сметной) документации на капитальный ремонт, ремонт региональных дорог, что повлекло за собой расторжение государственных контрактов на суммы невыполненных работ, включенных в проектную (сметную) документацию, общая стоимость которых составила 165 млн руб.»,— отмечается в отчете Контрольно-счетной палаты.

Как установили аудиторы, на часть региональных дорог отсутствуют технические паспорта. В КСП провели осмотр уже отремонтированных дорог. И установили факты оплаты за невыполненные или некачественно выполненные работы.

«Выборочными контрольными обмерами и визуальными осмотрами выполненных работ выявлены факты принятия и оплаты государственным заказчиком невыполненных работ, а также работ, выполненных некачественно, с нарушением проектной документации на общую сумму более 46 млн. рублей, что является неэффективным использованием бюджетных средств и свидетельствует о наличии ущерба областному бюджету»,— говорят в КСП.

Так уже после окончания ремонтных работ аудиторы выявили дефекты дорожного покрытия на участке автомобильной дороги Толбухино —Уткино — Спас-Виталий. Среди других нарушений по госконтрактам — оплата работ на 7,5 млн по укладке горячих асфальтобетонных смесей при наличии отрицательных заключений лабораторных испытаний, невзыскание неустойки на 17,8 млн руб., принятие и оплата заказчиком работ по утилизации мусора на 1,6 млн при отсутствии подтверждающих документов.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...