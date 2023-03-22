Ярославские аудиторы посчитали ущерб бюджету за плохо сделанные дороги

Контрольно-счетная палата (КСП) Ярославской области выявила ущерб областному бюджету в сумме 46 млн руб. при оплате подрядчикам невыполненных или некачественного выполненных работ по ремонту региональных дорог. Об этом сообщается в отчете КСП, представленном депутатам Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт дороги Толбухино-Уткино-Спас-Виталий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ремонт дороги Толбухино-Уткино-Спас-Виталий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Аудиторы проверяли расходование средств по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2019-2022 годах. Заказчиком по госконтрактам выступала ГКУ «Ярдорслужба», всего в рамках нацпроекта за эти годы было потрачено более 9,7 млрд руб. В контрольно-счетной палате отметили недостаточное планирование объемов будущих расходов из-за неправильной оценки стоимости ремонта.

«В том числе с недостаточной проработкой и некачественной подготовкой со стороны государственного заказчика (Ярдорслужбы), а также со стороны проектных организаций проектной (сметной) документации на капитальный ремонт, ремонт региональных дорог, что повлекло за собой расторжение государственных контрактов на суммы невыполненных работ, включенных в проектную (сметную) документацию, общая стоимость которых составила 165 млн руб.»,— отмечается в отчете Контрольно-счетной палаты.

Как установили аудиторы, на часть региональных дорог отсутствуют технические паспорта. В КСП провели осмотр уже отремонтированных дорог. И установили факты оплаты за невыполненные или некачественно выполненные работы.

«Выборочными контрольными обмерами и визуальными осмотрами выполненных работ выявлены факты принятия и оплаты государственным заказчиком невыполненных работ, а также работ, выполненных некачественно, с нарушением проектной документации на общую сумму более 46 млн. рублей, что является неэффективным использованием бюджетных средств и свидетельствует о наличии ущерба областному бюджету»,— говорят в КСП.

Так уже после окончания ремонтных работ аудиторы выявили дефекты дорожного покрытия на участке автомобильной дороги Толбухино —Уткино — Спас-Виталий. Среди других нарушений по госконтрактам — оплата работ на 7,5 млн по укладке горячих асфальтобетонных смесей при наличии отрицательных заключений лабораторных испытаний, невзыскание неустойки на 17,8 млн руб., принятие и оплата заказчиком работ по утилизации мусора на 1,6 млн при отсутствии подтверждающих документов.

Андрей Иванов