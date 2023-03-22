В фитнес-клубах Краснодарского края не хватает тренеров

На российском рынке фитнес-услуг усилился дефицит кадров, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование FitnessData. В январе—феврале 2023 года количество вакансий превысило показатель прошлого года на 14%, число резюме сократилось на 3%. Ситуацию эксперты связывают с переходом фитнес-тренеров к онлайн-занятиям. Тренд сформировался в пандемию коронавируса.

Вице-президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) по работе с регионами Марина Мандзюк рассказала «Ъ-Кубань», что в фитнес-отрасли Краснодарского края также наблюдается дефицит сотрудников.

«АОФИ как раз сотрудничает с FitnessData, их данные могу подтвердить. Дефицит действительно есть, но не только тренеров. Проблема и с администраторами, например. Люди уходят в отрасли, где зарплаты больше. Маржинальность фитнеса снизилась существенно, расходы выросли до 40%, поэтому увеличивать фонд оплаты труда невозможно. На Кубани, в частности в городах побережья, фитнесу невозможно конкурировать с общепитом и отельным бизнесом. Например, в Сочи в пандемию частный сектор поднял стоимость аренды недвижимости в полтора-два раза, иногородние сотрудники не могли себе позволить снимать жилье, когда фитнес-залы стояли закрытыми. Поэтому действительно случился отток, миграционная волна. События 2022 года только усилили это процесс»,— отметила Марина Мандзюк.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что, несмотря на снижение платежеспособности населения и удорожание тренажеров, тенденция роста интереса к фитнесу в Краснодарском крае сохранится.

Наталья Решетняк

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