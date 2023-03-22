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Скончался экс-глава «Томской распределительной компании», обвиняемый по двум уголовным делам

Бывший генеральный директор ПАО «Томская распределительная компания» Олег Петров, обвиняемый по двум уголовным делам по ч. 4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»), умер. Информацию об этом «Ъ» подтвердили в пресс-службе компании «Россети Тюмень», которую господин Петров возглавлял с 2021 года. По информации пресс-службы, скончался он в Томске.

Олег Петров

Олег Петров

Фото: Россети Тюмень

Олег Петров

Фото: Россети Тюмень

/doc/5294978 Первое уголовное дело в отношении Олега Петрова ФСБ возбудила в апреле 2022 года. По данным следствия, в период, когда он возглавлял «Томскую распределительную компанию», топ-менеджер похитил путем присвоения 9 млн руб. В июне силовики сообщили о втором уголовном деле о присвоении более 8 млн руб.

С апреля Олег Петров находился под домашним арестом. На период следствия его отстранили от обязанностей гендиректора «Россети Тюмень», однако не планировали увольнять до решения суда.

В прошлом году по обвинению в получении взятки должностным лицом (ч.6 ст.290 УК РФ) быларестован ряд топ-менеджеров «Россетей Тюмень» — замгендиректора АО «Россети Тюмень» — директор филиала «Тюменские электрические сети» Кирилл Стрельцов, замдиректора филиала по развитию и реализации услуг компании Никита Калинин и исполняющий обязанности заместителя директора филиала компании Павел Михайлов.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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