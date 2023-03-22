Legenda застроит торговый центр

Компания Legenda на месте снесенного торгового центра «Сампсониевский» в Петербурге и корпусов бывшей прядильно-ткацкой фабрикой «Октябрьская» на Большом Сампсониевском, 32 построит жилой комплекс. Как сообщает девелопер, разрешение на строительство уже получено.

Архитектурный проект разработан мастерской «Евгени Герасимов и партнеры». Как отмечают в компании, внешний вид здания дает отсылку к римскому театру Марцелла и предполагает обилие колонн и масштабного остекления. Каскадное здание предполагает множество углов и террас. Объект будет состоять из 15 секций, высотой от 1 до 10 этажей. Жилой комплекс рассчитан на 590 квартир и подземный паркинг на 298 мест.

В здании также предполагается открыть детский сад, проект, помимо прочего предусматривает зеленый двор. По словам представителей девелопера, финансирование предоставляет ПАО Сбербанк в объеме 7,9 млрд руб. Старт продаж запланирован на 4 апреля.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте