В апреле планируют запустить воду по Северо-Крымскому каналу

В апреле планируется запустить днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу. Сейчас идет заполнение магистрального канала до перегораживающего сооружения в Красноперекопском районе, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Все работы, в том числе очистка каналов, ремонт гидротехнических сооружений и другие, ведутся в соответствии с графиком. Особое внимание уделено противопаводковым мероприятиям. Удалось снизить скорость движения воды и, соответственно, ее уровень»,— отметил Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что рисков подтопления прилегающих к каналу территорий нет.

Глава Крыма также отметил, что уже ведется сбор заявок от сельхозпредприятий, планирующих полив своих сельхозугодий в этом сезоне. По его словам, стоимость днепровской воды для крымских фермеров будет ниже средней по Южному федеральному округу. Точные цифры определят на совещании, которое пройдет уже на текущей неделе.

Татьяна Ручкина

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