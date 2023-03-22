В Адыгее два проекта ГК «Ромекс» претендуют на получение государственной поддержки

Координационный совет по экономической политике Республики Адыгея одобрил два проекта ГК «Ромекс» – строительство универсального склада для интернет-магазина OZON и распределительного центра для дискаунтера «Чижик», сообщает пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

В соответствии с решением республиканского совета проекты ГК «Ромекс» будут включены в перечень новых инвестпроектов (НИП) Минэкономразвития России и смогут претендовать на получение господдержки при строительстве инфраструктуры.

Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров для интернет-магазина OZON возводится в городе Адыгейске на территории многофункционального парка «Ромекс-Теучежский». Запланированный объем инвестиций составляет 6,2 млрд руб., в настоящее время завершен первый этап строительства. Рядом с универсальным складом OZON идет строительство распределительного центра для дискаунтера «Чижик», объем инвестиций – 1, 4 млрд руб.

Краснодарская группа компаний «Ромекс» строит коммерческую, индустриальную и жилую недвижимость, представлена в восьми регионах РФ. Холдинг управляет логистическими центрами, торговыми комплексами, гостиницами, индустриальными парками.

Анна Перова, Краснодар