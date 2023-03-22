Chery анонсировала седан Arrizo 8 для России

Компания Chery анонсировала новую модель для российского рынка — седан Arrizo 8, который появится в России в 2023 году.

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Новинка должна сохранить дизайн кузова китайской модификации седана, но интерьер российской спецификации будет отличаться декором и отделкой. О доступном оснащении не сообщается.

В России новый Chery появится в единственной версии. Arizzo 8 получит 197-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Стоимость модели пока не названа.

Продажи Chery Arrizo 8 начнутся летом 2023 года. Весной на российский рынок также должен выйти седан Chery Arrizo 5 Plus, который в России будет продаваться как Omoda S5.

Максим Вершинин

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