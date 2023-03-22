На Кубани выдача потребкредитов снизилась на 8,2%

В феврале в Краснодарском крае выдача потребительских кредитов снизилась на 8,2%, до 33,2 тыс. единиц. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству выданных потребкредитов Кубань занимает третье место в России. Ее обгоняют только Москва (51,6 тыс. ед., -2%) и Московская область (45,1 тыс. ед., -2,4%). Санкт-Петербург занимает четвертое место — 32,4 тыс. ед. (-3,4%). В топ-5 также вошел Татарстан — 28,7 тыс. ед. (6,1%).

Последние места рейтинга заняли Хабаровский край (8,8 тыс. ед., +0,6%), Тульская область (9,2 тыс. ед., -7,3%) и Удмуртия (10,1 тыс. ед., +0,5%). Положительную динамику показала также Новосибирская область (21,2 тыс. ед., +0,4%).

Всего в России в феврале было выдано 0,88 млн единиц потребительских кредитов. Это на 4,1% меньше, чем в январе 2023 года, и на 29,8%, чем в феврале 2022 года.

«Выдача потребительских кредитов сокращается третий месяц подряд. В целом на фоне общей неопределенности заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Татьяна Ручкина

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