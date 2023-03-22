Скончался гендиректор «Россети Тюмень», обвиняемый в присвоении 17 миллионов рублей

Генеральный директор АО «Россети Тюмень» Олег Петров, обвиняемый по двум уголовным делам о присвоении средств, скончался, сообщили СМИ. Информацию о кончине «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе «Россети Тюмень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень» Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень»

Напомним, в апреле прошлого года ФСБ возбудила уголовное дело в отношении экс-главы ПАО «Томская распределительная компания», которого обвинили в присвоении 9 млн руб. компании. По данным «Ъ-Урал», речь шла о генеральном директоре «Россети Тюмень» Олеге Петрове, возглавлявшем томскую компанию с 2005 по 2015 годы. Тогда он был направлен под домашний арест. Тогда же господин Петров был отстранен от должности гендиректора.

По данным «Интерфакс», позже стало известно о втором аналогичном деле, ущерб по которому составил 8 млн руб. Ему инкриминировали ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Олег Петров родился в 1964 году в Колпашево Томской области. Являлся кандидатом экономических наук. После учебы в институте работал в компании «Северные электрические сети», где в итоге занял должность директора филиала. В 2005 году был назначен генеральным директором ОАО «Томская распределительная компания». С 2015 по 2021 годы занимал должность Генерального директора ПАО «ТРК» (бренд «Россети Томск»). С 01 июля по 16 августа 2021 года — Управляющий директор — Первый заместитель генерального директора ПАО «ТРК». В августе 2021 года перешел на должность гендиректора АО «Россети Тюмень».

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Энергетику вспомнили томские годы».

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