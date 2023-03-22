Без рубля баня не парит

Бани подорожали вдвое. И продавать их стали чаще. Средняя цена за квадратный метр в Московском регионе составляет 87,5 тыс. руб. В топ-три регионов по стоимости банных активов также вошли Ленинградская область и Краснодарский край. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости». Число предложений о продаже общественных бань и саун в России выросло на 14%, а в Московской области побит рекорд. Опрошенные “Ъ FM” эксперты связывают такой рост с возвращением на рынок собственников активов, которые уезжали из страны после начала спецоперации. Сколько стоит банный бизнес? И какую доходность приносит? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Москва без бань — не Москва. Вода, жар и пар одинаковые, только обстановка иная»,— писал краевед и журналист Владимир Гиляровский. С тех пор прошло почти 100 лет, а бань в Москве, а точнее в Подмосковье, стало еще больше. Гостиничные комплексы обрастают банными, особенно сейчас, когда выезд за границу для многих закрыт, и этот вопрос заинтересовал инвесторов. Заходят в такой бизнес даже рестораторы. Чтобы открыть современный банный комплекс нужно минимум 100 млн руб., говорит экс-президент национального банного объединения, организатор международного форума «Мир бани» Геннадий Бартухин:

«Если мы говорим о Москве, то здесь идет тренд на развитие строительства общественных банных комплексов. Есть такой ресторатор Орлов, он построил банный комплекс "Жар-птица". Есть инвесторы, которые построили "Павелецкие бани". "Покровские бани" на Новой Риге также расширились за последние три года. Те же самые "Сандуны" провели работу по франшизе и открылись в Екатеринбурге, Новосибирске, планируют начать работу и в Краснодарском крае. Ребята из Казани — баня "Деревенька" — открылись в Мытищах и собираются расширяться уже в Москве. Еще есть формат suite, например, "Аминьевские бани", Veshki Banya Resort, банный клуб Siberia, "Экспедиция"».

В Москве, по словам господина Бартухина, нет конкуренции. На 14 млн населения всего 25–26 общественных бань — «Сандуновские», «Усачевские», «Воронцовские», «Ржевские», «Варшавские», «Царицынские»… А еще есть банные комплексы высшего класса, как в проекте «Жар-Птица» на Нижней Масловке от Alba Group. А уже в 2023 году, как выяснил “Ъ FM”, свои общественные бани будут и в «Москва-Сити», проект уже на стадии отделки.

Но столица не только строит. Число предложений о продаже готового банного бизнеса и саун в Московской области за последние три года выросло на 60%, рассказал “Ъ FM” руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито. Недвижимость» Олег Изотов:

«Рост стоимости квадратного метра банного комплекса может быть связан с масштабным выводом активов в продажу. Часть собственников вернулась в Россию, чтобы реализовывать эти активы. Они идут по большой цене. Думаю, что в следующие три-шесть месяцев стоимость такого бизнеса снизится».

Квадратный метр стоимости бани в Московском регионе уже приближается к 90 тыс. руб. В Ленинградской — 83 тыс. руб., в Краснодарском крае — на 20 тыс. руб. дешевле. И такой бизнес доходнее, чем ресторанный, говорит владелец банного комплекса British бани в «Красной Поляне» Гера Митрош:

«Конкуренция действительно очень большая. Когда я входила в этот бизнес в 2004 году, у нас был только один конкурент — "Баня-Land". По большому счету, мы были вторым комплексом в России в сегменте "баня-spa". Да, у нас на территории нельзя употреблять алкоголь. Конечно, не все зависит от денег, но если говорить про стоимость бизнеса, то без учета земли проект, похожий на наш, обойдется от 70 млн руб. Если сравнивать с ресторанным бизнесом, банный более маржинален. Речь идет о примерно 40%».

Средний чек в столичных банях — от 1 тыс. руб. за час. Высший разряд — от 4 тыс. — это чтобы только зайти и помыться. А бани зарабатывают на допуслугах — рестораны, spa-процедуры. Парят теперь не банщики, а пармейстеры — от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. за 15 минут. Среди услуг есть даже медитативное аромапарение под звуки варгана, бубна и поющих чаш.

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