Жительницу Омска и ее сына обнаружили убитыми в погребе собственного дома

Следственный комитет СКР Омской области по факту убийства двух человек возбудил уголовное дело. Накануне правоохранители обнаружили в подвале дома тела 85-летней хозяйки частного дома и ее 47-летнего сына. Об их пропаже сообщила родственница.

Погибших удалось обнаружить только после повторной проверки, вход в погреб был укрыт мебелью.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива убийства, а также виновных лиц», - сообщили в ведомстве.

Расследование дела взяла на контроль прокуратура области. На место происшествия прибыл заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов и заместитель начальника управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД Денис Куряхов.

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Лолита Белова