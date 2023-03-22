Раскрываемость преступлений в Нижнем Новгороде составила 44,5%

Как рассказал начальник УМВД по Нижнему Новгороду Андрей Басов в гордуме, общая раскрываемость преступлений в 2022 году составила 44,5%. Более 60% – это дистанционные мошенничества, много звонков из-за границы с целью выманить данные банковских карт и деньги у нижегородцев. Полковник полиции отметил, что в запросах удалось избавиться от бумажной переписки со Сбербанком и «Яндексом», что ускорило время расследований, и попросил депутатов активнее информировать горожан о телефонных мошенниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Также заметно в прошлом году выросло количество заведомо ложных сообщений об актах терроризма – с 42 до 270 преступлений. Полицейские активнее проверяли владельцев оружия (изъято 76 незаконных стволов, почти вдвое больше, чем в 2021 году), а общая масса изъятых за год наркотиков превысила 4 кг.

При этом в рядах нижегородской полиции растет нехватка квалифицированных кадров, особенно среди участковых уполномоченных и в патрульно-постовой службе. Общий некомплект сотрудников МВД в Нижнем Новгороде составил 17%. Полковник Басов добавил, что в других регионах власти решают эту проблему, доплачивая полицейским по 10 тыс. руб. ежемесячно. Он также посетовал, что несколько лет не решается вопрос с организацией отдельного пункта полиции в Новинках, попросив содействия городских властей.

Иван Сергеев