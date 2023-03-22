Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Раскрываемость преступлений в Нижнем Новгороде составила 44,5%

Как рассказал начальник УМВД по Нижнему Новгороду Андрей Басов в гордуме, общая раскрываемость преступлений в 2022 году составила 44,5%. Более 60% – это дистанционные мошенничества, много звонков из-за границы с целью выманить данные банковских карт и деньги у нижегородцев. Полковник полиции отметил, что в запросах удалось избавиться от бумажной переписки со Сбербанком и «Яндексом», что ускорило время расследований, и попросил депутатов активнее информировать горожан о телефонных мошенниках.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Также заметно в прошлом году выросло количество заведомо ложных сообщений об актах терроризма – с 42 до 270 преступлений. Полицейские активнее проверяли владельцев оружия (изъято 76 незаконных стволов, почти вдвое больше, чем в 2021 году), а общая масса изъятых за год наркотиков превысила 4 кг.

При этом в рядах нижегородской полиции растет нехватка квалифицированных кадров, особенно среди участковых уполномоченных и в патрульно-постовой службе. Общий некомплект сотрудников МВД в Нижнем Новгороде составил 17%. Полковник Басов добавил, что в других регионах власти решают эту проблему, доплачивая полицейским по 10 тыс. руб. ежемесячно. Он также посетовал, что несколько лет не решается вопрос с организацией отдельного пункта полиции в Новинках, попросив содействия городских властей.

Иван Сергеев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...