Бастрыкину доложат о нарушении прав более 100 дольщиков ЖК «Калина Парк» в Краснодаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по заявлениям участников долевого строительства краснодарского ЖК «Калина Парк». Они сообщили о нарушении жилищных прав более ста семей, сообщает пресс-служба СКР.

С 2016 года застройщик — ООО «СтройТрест» — не выполнил свои обязательства по строительству многоквартирного дома в ЖК «Калина Парк». Сейчас дом не возводится, а застройщик признан банкротом. Пострадавшим дольщикам ущерб не возместили. Они беспокоятся, что Фонд развития территорий долго принимает решение о финансировании завершения строительства объекта.

В связи с этим глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку и дать уголовно-правовую оценку в том числе деятельности Фонда. О результатах проверки Александру Бастрыкину необходимо будет предоставить подробный доклад.

Татьяна Ручкина

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