На Кубани за сутки выявили 307 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 307 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В Краснодаре выявили 95 случаев, в Сочи — 20, в Новороссийске — 19, в Горячем Ключе и Ейском районе — по 13, в Кущевском, Северском и Тбилисском районах — по 12. Еще девять заболевших зарегистрировано в Апшеронском районе, по семь — в Мостовском и Тимашевском, по шесть — в Армавире и Новопокровском районе, по пять — в Геленджике, Белоглинском, Курганинском, Староминском и Тихорецком районах.

По четыре новых случая выявили в Абинском, Брюховецком, Каневском, Крымском, Отрадненском районах, по три — в Выселковском, Динском, Кавказском, Красноармейском, Лабинском и Павловском, по два — в Гулькевичском, Славянском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах и по одному — в Анапе, Калининском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском и Щербиновском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находится 1786 человек, в стационарах — 313. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 355 147 случаев. Из них с выздоровлением выписали 341 883 человека, скончались — 11 165 пациентов.

Татьяна Ручкина

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