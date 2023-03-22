В Новосибирске могут быть созданы социальные патрули для работы с подростками в ТЦ и на улицах

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала о планах о создании центров для досуга подростков, а также социального патруля для работы с несовершеннолетними.

«Начало работы патруля запланировано в апреле. Он станет дополнительным инструментом, с помощью которого продолжится работа с подростками: понимания их текущих нужд в общении, интересах и увлечениях», - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.

По словам Надежды Болтенко, основная причина совершения подростками правонарушений связана с отсутствием возможностей получения допобразования, интересного и полезного проведения досуга.

Обе инициативы – создание патруля и специализированного центра являются частью федеральной программы «Подростки России», старт которой был дан уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в январе 2022 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова