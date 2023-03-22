Расходы бюджета Саратовской области увеличат на 1,8 млрд рублей

Расходная часть бюджета Саратовской области будет увеличена на 1,8 млрд руб. Об этом на заседании регионального правительства рассказала министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина.

Больше всего средств пустят на жильё для детей-сирот (930 млн руб.); строительство, ремонт и реконструкцию объектов соцсферы (381,4 млн руб.); создание комфортной городской среды (170 млн руб.); меры поддержки для отдельных категорий граждан (106,7 млн руб.); и создание цифрового контура в здравоохранении (102,9 млн руб.).

С учетом изменений доходы бюджета Саратовской области на этот год составят 140,8 млрд руб., расходы — 153,2 млрд руб., дефицит — 12,4 млрд руб.

Дарья Васенина