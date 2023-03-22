Место закрывшегося H&M в челябинском ТРК «Алмаз» займет Gloria Jeans

На месте закрывшегося магазина сети шведского бренда H&M в челябинском торгово-развлекательном комплексе «Алмаз» откроется Gloria Jeans. Это будет первая на Урале точка, работающая в новой концепции, сообщает российский ритейлер.

Среди отличий формата – увеличенная торговая площадь (в «Алмазе» - 2 тыс. кв. м), больше пространства для примерки, ожидания и отдыха.

В начале апреля Gloria Jeans также откроется на месте магазина Oysho в ТРК «Родник». Всего в этом году ритейлер планирует открыть в России 130 магазинов, в том числе на местах, которые освободились после ухода H&M, Decathlon, Uniqlo, M&S и других зарубежных брендов.

H&M объявила об уходе с российского рынка в марте, после начала специальной военной операции на Украине. Летом ритейлер распродавал остатки товаров, а осенью магазины окончательно закрылись.