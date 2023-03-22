Жители Уфы почувствовали землетрясение

Жители Уфы вчера вечером пожаловались на сейсмические явления. На верхних этажах в многоквартирных домах, расположенных по адресу Дорофеева, 3/2, Комсомольская, 27/3, проспект Октября, 18/3, Жукова, 17 и Российская, 163, жильцы ощутили вибрацию мебели, покачивание люстр и волнение воды в аквариумах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По данным управления гражданской защиты Уфы, специалисты не выявили нарушения на внутридомовых инженерных сетях, целостность зданий не были повреждены. По предварительной версии, причиной сейсмических явлений могло стать землетрясение, произошедшее в Афганистане 21 марта.

Карина Мамаева

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