10 сотрудников депстроя Кубани привлекли к ответственности за неверные сведениях о доходах

10 сотрудников департамента строительства Краснодарского края привлекли к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных и неполных сведений о доходах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Нарушения законодательства о государственной службе и противодействии коррупции сотрудники ведомства выявили во время проверки. В антикоррупционных декларациях за 2020-2021 годы госслужащие предоставили недостоверные и неполные сведения о доходах около 450 тыс. руб., а также о наличии в кредитных организациях 15 банковских счетов, оборот по которым превысил 400 тыс. руб.

«В связи с выявленными нарушениями прокурором Краснодарского края губернатору края внесено представление. По итогам его рассмотрения 10 сотрудников департамента строительства привлечены к дисциплинарной ответственности»,— отметили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram