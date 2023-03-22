Саратовская область вошла в число лучших регионов ЦВО по проведению призыва и частичной мобилизации

Сегодня исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Александр Линьков встретился с военкомами 29-ти входящих в состав округа регионов. Он провел инструкторско-методический сбор по подготовке и призыву граждан на военную службу, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Саратовскую область и.о. командующего отметил как один из лучших регионов по прохождению призыва и проведению частичной мобилизации. В свою очередь губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что между Минобороны РФ и субъектом федерации налажено полное взаимодействие.

«Мы объединились вокруг решений Президента по помощи в выполнении задач СВО. Саратовцы включились в эту работу – это касается как органов власти, так и жителей области, добровольцев, волонтёров», — цитирует господина Бусаргина пресс-служба саратовского кабмина.

Дарья Васенина