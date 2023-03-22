Экс-директор маслозавода в Башкирии обвиняется в особо крупном мошенничестве

Бывший директор МУП «Татышлинский маслозавод» Ринат Мансуров обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба республиканского СКР, обвиняемый с 2017 по 2020 годы на основании поддельных расходно-кассовых ордеров обеспечил выдачу из кассы предприятия на имя местного предпринимателя более 4,2 млн руб. под видом оплаты за поставленное молоко. На самом деле обвиняемый присвоил деньги.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в отношении Рината Мансурова в 2022 году было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения денежных средств с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По материалам дела, с января 2015 года по январь 2022 года директор компании, являющийся депутатом совета района, присвоил вверенные ему средства. Он ежемесячно изготавливал и подписывал приказы о премировании, на основании которых бухгалтерия выплатила ему более 1,3 млн руб.

МУП «Татышлинский маслозавод», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 1993 года. Выручка маслозавода в 2021 году составила 370,47 млн руб. Предприятие ликвидировано 7 декабря 2022 года путем преобразования в ООО «Татышлы-молоко».

Майя Иванова

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