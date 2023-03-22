Мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории в Сипайлово

Мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Маршала Жукова, Бикбая, Сипайловской, Озерной, Косогорной. Заказчиком является Главархитектуры.
Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ
На территории находится парк Кашкадан, многоэтажная жилая и общественная застройка. Планируется образовать два квартала. Первый будет располагаться между улицами Бикбая, Маршала Жукова, Озерной, второй — между улицами Сипайловской, Бикбая, Озерной.
Предполагается снести автоцентр, автосервис, гаражи, автомойки, остановочные павильоны, хозпостройки, частные дома по улицам Озерной и Косогорной общей площадью около 8 тыс. кв. м.
Проектом планируется построить двухэтажное кафе, одноэтажный торгово-выставочный комплекс, электроподстанцию, реконструировать центр торговли и отдыха «Простор» с пристроем к нему семиэтажного корпуса.
В проекте отмечается, что на набережной озера Кашкадан будет организован пирс для маломобильных граждан, оборудованный душевыми кабинами и раздевалками, также обещают разместить прокат снаряжения, туалеты, кафе, роллердром, спортивные площадки.
Ране арбитражный суд Уральского округа по иску прокуратуры Башкирии запретил компании «Телекоминвест» строительство жилого комплекса на берегу Кашкадана.