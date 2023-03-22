Переселенцы из Херсонской области получили жилищные сертификаты на 104 млн рублей

Переселенцам из Херсонской области, проживающим в Башкирии, выдали 31 жилищный сертификат на 104 млн руб. Еще 31 человек получит единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. На предоставление выплат и жилищных сертификатов требуется около 110 млн руб. Средства будут выделены федеральным Фондом развития территорий, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

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По словам временно исполняющего обязанности главы министерства строительства и архитектуры Башкирии Егора Родина, всего на получение жилищных сертификатов поступило 49 заявлений, еще 43 — на получение единовременной выплаты. Средства от федерального фонда поступят до конца марта.

Карина Мамаева

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