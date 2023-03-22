Благоустройство дворов в 12 муниципалитетах Башкирии обойдется в 284,6 млн рублей

Администрации 12 муниципалитетов Башкирии заключили контракты на комплексное благоустройство дворов с уфимским ООО «Рефстройпроект», сообщается на сайте госзакупок. Компания, которая была единственным участником конкурса, предложила исполнить контракт начальной ценой 287,5 млн руб. за 284,6 млн руб. (дисконт составил 1%). Он будет профинансирован из бюджета республики и внебюджетных источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

До 30 августа необходимо благоустроить дворы в Агидели, Октябрьском, Бирске, Туймазах, Белебее, Давлеканово, а также в селе Бакалы Бакалинского района, поселке городского типа Приютово Белебеевского района, селе Семилетка Дюртюлинского района, селе Ермекеево Ермекеевского района, селе Шаран Шаранского района и селе Верхнеяркеево Илишевского района. Подрядчик должен установить видеонаблюдение, положить бортовые камни, провести наружное освещение, разбить газоны, организовать проезды, парковки и тротуары, резиновое покрытие, а также установить детское игровое и спортивное оборудование.

ООО «Рефстройпроект» зарегистрировано в апреле 2014 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Гузель Даутова. В 2021 году выручка компании составила 511,3 млн руб., чистая прибыль — 20,3 млн руб. В апреле 2022 года компания заключила контракты на благоустройство дворов с 15 муниципалитетами Башкирии за 299,35 млн руб.

Майя Иванова

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