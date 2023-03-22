Компанию, не достроившую детский сад в Копейске, оштрафовали на 1,28 млн рублей

Суд оштрафовал на 1,28 млн руб. ООО «Стройтранссоюз», которое в установленный срок не достроило детский сад в Копейске. Компания признана виновной в неисполнении предусмотренных контрактом обязательств (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Штраф не вступил в законную силу, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что подрядчик занимался возведением детского сада на 140 мест по улице Северная в Копейске по контракту в рамках напроекта «Демография». В установленный срок, к 30 ноября 2022 года, компания не исполнила обязательства в полном объеме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре прошлого года бывшего директора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова осудили на четыре года колонии за мошенничество при возведении биатлонного центра в Златоусте. Суд установил, что руководитель компании-подрядчика при возведении объекта вносил заведомо ложные сведения об объемах, видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования, а также объемах затрат. Так он похитил из муниципального бюджета свыше 39 млн руб. Апелляция оставила приговор суда первой инстанции в силе.