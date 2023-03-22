В Орске на территории памятника природы обнаружена свалка отходов

Выявлены нарушения закона при проверке состояния памятников природы областного значения в Оренбуржье. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Установлено, что памятники природы областного значения "Гора Полковник" (г. Орск), "Овраг Максай" (г. Новотроицк), "Адамовский степной вишарник" (п. Адамовка Адамовского района) по периметру границ не обозначены на местности предупредительными и информационными знаками»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, на территории горы Полковник обнаружена незаконная свалка отходов производства и потребления. Она была ликвидирована после вмешательства прокуроров.

Также глава администрации «Адамовский поссовет» Адамовского района получил представление надзорного ведомства. Его рассмотрели и удовлетворили. В итоге должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по периметру «Адамовского степного вишарника» были установлены информационные и предупредительные знаки.

Георгий Портнов