Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Каждый четвертый работодатель Ижевска проверяет кредитную историю соискателей

В столице Удмуртии каждый четвертый работодатель проверяет кредитные истории соискателей. При этом 12% опрошенных применяют такую практику при подборе сотрудников на все позиции, а еще 16% — на некоторые, сообщает пресс-служба SuperJob.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом отмечается, что чаще всего кредитными историями интересуют при рассмотрении претендентов на руководящие должности, а также позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.

Однако среди соискателей в Ижевске с запросом на проверку кредитной истории сталкивались 4% респондентов. При этом 83% респондентов уверены, что подобная процедура их миновала.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...