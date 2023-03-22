Каждый четвертый работодатель Ижевска проверяет кредитную историю соискателей

В столице Удмуртии каждый четвертый работодатель проверяет кредитные истории соискателей. При этом 12% опрошенных применяют такую практику при подборе сотрудников на все позиции, а еще 16% — на некоторые, сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом отмечается, что чаще всего кредитными историями интересуют при рассмотрении претендентов на руководящие должности, а также позиции, связанные с материальной ответственностью, заключением договоров и организацией поставок.

Однако среди соискателей в Ижевске с запросом на проверку кредитной истории сталкивались 4% респондентов. При этом 83% респондентов уверены, что подобная процедура их миновала.