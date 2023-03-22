330 проектов от городов и районов Удмуртии победили в конкурсе инициативного бюджетирования

192 проекта от районов Удмуртии и 138 от городских округов стали победителями в конкурсе по инициативному бюджетированию, сообщает пресс-служба министерств финансов региона. На реализацию проектов направят 216 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства финансов Удмуртии Фото: пресс-служба министерства финансов Удмуртии

Комиссия, которую возглавил зампред правительства Удмуртии Роман Ефимов, рассмотрела 404 заявки от городов и муниципальных образований. В 2023 году число победителей оказалось рекордным — на 66 проектов больше показателя прошлого года. Всего участие в конкурсном отборе «Наша инициатива — 2023» приняли более 78 тыс. жителей республики.

Среди заявок преобладают проекты по ремонту дорог, обустройству детских игровых и спортивных площадок, а также благоустройству общественных пространств. В их числе также «Аллея памяти» в Киясовском районе и «Молодежная этнокультурная площадка» в Индустриальном районе Ижевска.

Согласно условиям конкурса, завершить реализацию проектов необходимо до конца 2023 года.