ММК направил на благотворительность и социальные программы 3,3 млрд рублей в 2022 году

Магнитогорский металлургический комбинат в 2022 году потратил на благотворительность и реализацию социальных программ 3,3 млрд руб. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, социальная составляющая деятельности не претерпела изменений, сообщают в ММК.

Самым крупным направлением социальных инвестиций в 2022 году, как и до этого, была благотворительность. На нее группа ММК выделила более 1 млрд руб. Из них 275 млн руб. были направлены на поддержку пенсионеров и инвалидов.

Группа ММК выделяла средства на охрану здоровья сотрудников (564,7 млн руб.), компенсировала работникам стоимость путевок в санатории и на курорты (566,1 млн руб.). На организацию детского загородного отдыха ММК направил 68 млн руб., на популяризацию спорта и физкультуры и содержание спортивных объектов — 208 млн руб.

Также группа направляла средства на стимулирование рождаемости, поддержку материнства и многодетных семей (137,9 млн руб.), проведение культурно-массовой работы и содержание домов культуры (114,6 млн руб.), обеспечение работников горячим питанием (162,2 млн руб.), жилищные, молодежные, образовательные программы и другие социальные обязательства (189 млн руб.).