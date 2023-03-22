Дорожную карту для развития общественного самоуправления разработали в Ижевске

В столице Удмуртии реализуется дорожная карта развития территориального общественного самоуправления, в рамках которого в каждом районе провели семинары для активных жителей. Об этом на заседании координационного совета руководителей представительных органов муниципальных образований рассказал председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Кроме этого, в положение о территориальном общественном самоуправлении на территории Ижевска подготовили поправки, которые упростят создание ТОС. В настоящее время профильные комиссии гордумы согласовали изменения. Поправки рассмотрят на ближайшем заседании представительного органа.

Так, по данным на начало 2022 года в Удмуртии создали 133 ТОСа, а лидером по данному показателю стал Глазовский район. Здесь жители самостоятельно решают вопросы по ремонту колодцев, водонапорной башни, дорог и по благоустройству территории. В Ижевске в настоящее время готовятся к созданию более десятка территориальных общественных самоуправлений. В частности, ТОСы планируют создать жители Восточного поселка, микрорайонов Пазелы, Люлли, Татар-базар, а также многоквартирного сектора в Ленинском, Октябрьском и Устиновском районах.

Как отметил председатель постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Прозоров, благодаря ТОСам жители соседних домов и улиц объединяются, чтобы совместно решать вопросы местного значения. Однако, по словам господина Прозорова, препятствуют развитию этой системы утраченные традиции коллективного решения общих проблем, а также невысокая активность жителей и их недостаточная мотивация.