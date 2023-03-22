Жительнице Омской области назначили 15 лет колонии за убийство трехмесячного сына

В Омской области суд вынес приговор 20-летней жительнице Горьковского района, которая обвинялась в жестоком убийстве своего трехмесячного сына. По ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью) ей назначили 15 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила официальный представитель регионального управления СКР Лариса Болдинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, в ночь на 10 августа 2022 года молодая женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с гражданским мужем взяла своего трехмесячного сына и несколько раз ударила его головой об пола. Младенец умер на месте от черепно-мозговой травмы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Обвиняемая отрицала претензии правоохранителей. Она утверждала, что случайно упала с ребенком на руках, однако ее версию опровергли следователи.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев