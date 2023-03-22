Татарстан оказался одним из самых импортозависимых регионов России

Татарстан занял четвертую строчку в рейтинге самых импортозависимых российских регионов. Исследование провели специалисты Института статистических исследований НИУ ВШЭ. Уровень импортозависимости в Татарстане составил 5,0 балла.

В рамках исследования эксперты ценили импортозависимость регионов на основе данных Центробанка о доле импорта из объявивших санкции стран в общей стоимости конечной продукции отраслей. Из 30 наиболее зависимых в плане импорта субъектов РФ 24 оказались в ПФО и ЦФО. Это эксперты объяснили высокой долей обрабатывающей промышленности в ВРП, высоким уровнем инновационного развития и полиотраслевой моделью специализации.

Лидером здесь оказалась Калужская область с 5,8 баллами. В тройку также вошли Ульяновская, Самарская области (5,5 и 5,4 балла).

"Ъ-Казань"