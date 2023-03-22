В СВО погиб бывший сотрудник администрации Демского района Уфы

В ходе СВО погиб бывший сотрудник администрации Демского района Уфы 38-летний Александр Погодин. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава района Антон Тарасов.

Александр Погодин окончил лицей №123, затем Юматовский аграрный техникум по специальности «экономика, бухгалтерский учет и контроль» и Башкирский аграрный университет по направлению подготовки «государственное и муниципальное управление». В 2015-2016 годах работал в администрации района техником-программистом.

Он уехал на СВО добровольцем. С бойцом простились вчера в ДТ «Орион».

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте