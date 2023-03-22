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Telegram-канал сообщил об отчислении курсантов вольской военной академии

В Саратовской области из Военной академии материально-технического обеспечения в Вольске отчислены 11 курсантов, участвовавших в разгроме казармы во время празднования 100 дней до окончания учебы, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает канал, курсанты старших курсов факультета обеспечения горючим сломали шкафы и кровати в казарме первокурсников, обливались шампанским, размахивая флагами. По данным канала, бывшие курсанты будут проходить службу в подразделениях Западного и Центрального военных округов.

Ранее стало известно, что с поста руководителя академией отстранен полковник Вячеслав Зенков.

В самой академии информацию об отчислении курсантов пока не подтвердили.

Сергей Петунин

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