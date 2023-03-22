Ратмир Мавлиев стал секретарем уфимского отделения «Единой России»

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев избран секретарем городского отделения партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе мэрии. Конференция отделения партии состоялась 21 марта в колонном зале министерства сельского хозяйства Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

На должность секретаря также были выдвинуты кандидатуры гендиректора ООО «Алид-инжиниринг» Артема Лосянского и заместителя начальника отдела республиканского центра «Семья» Ирины Сухаревой. Ратмир Мавлиев был избран тайным голосованием.

«Перед городом, партией стоят большие задачи. Это подготовка к 450-летию, возведение объектов инфраструктуры, жилищно-коммунальные вопросы»,— заявил господин Мавлиев. Он пообещал продолжить реализацию всех партийных проектов, также отметил, что будет оказывать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

С начала 2022 года секретарем уфимского отделения партии был глава Уфы, председатель горсовета Марат Васимов, до него — бывший руководитель администрации города Сергей Греков.

Влада Шипилова

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