Производителя минеральной воды из Суксуна заподозрили в незаконном использовании названия «Славяновская»

Пермское УФАС подозревает суксунского производителя минеральной воды в недобросовестной конкуренции. Жалобу на ООО «Суксунские минеральные воды» направили представители ЗАО «Водная компания “Старый источник”» из Минеральных Вод. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФАС по Пермскому краю Фото: УФАС по Пермскому краю

ЗАО «ВК “Старый источник”» производит минеральную воду «Славяновская», обладает исключительным правом на данный товарный знак и является правообладателем наименования места происхождения этого товара, расположенного в городе Железноводске Ставропольского края. В своей жалобе юристы компании сообщили, что в Перми продается минеральная вода под наименованием «Славяновская», на которой был указан изготовитель — ООО «Суксунские минеральные воды», а также место розлива продукта — артезианская скважина в Суксунском районе Пермского края. При этом этикетка минеральной воды до степени смешения оказалась схожа с товарным знаком, принадлежащим ЗАО «ВК “Старый источник”».

В УФАС отмечают, что законодательство запрещает использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения товаров других организаций.

Учитывая, что компании ведут одинаковый вид деятельности, они являются конкурентами на одном товарном рынке. Следовательно, действия ООО «Суксунские минеральные воды», способные вызвать смешение наименований товаров конкурентов, имеют признаки недобросовестной конкуренции. В отношении ООО «Суксунские минеральные воды» возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 28 марта 2023 года.