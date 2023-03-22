На Кубани организовали более 700 ярмарочных площадок на 50 тысяч продавцов

В Краснодарском крае открыли более 700 ярмарочных площадок почти на 50 тыс. торговых мест. В Краснодаре, куда свозят продукцию со всех муниципалитетов, открыто больше всего точек — 87, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сельскохозяйственные и универсальные ярмарки начали работать на Кубани традиционно в марте. На них власти региона для аграриев выделяют бесплатные места. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, аграриям это дает возможность продать свои товары, а жителям — получить качественные сезонные продукты от местных производителей.

В регионе также работают 75 ярмарок «выходного дня», рассчитанных на 4 тыс. мест. Приоритетными продавцами на них являются фермеры, которые самостоятельно производят и перерабатывают свою продукцию. В местах с высокой проходимостью создано около 100 «фермерских двориков», которые пользуются наибольшим спросом у ведущих личное подсобное хозяйство.

Татьяна Ручкина

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