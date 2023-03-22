Донской производитель весов «Статера» планирует выход на новые зарубежные рынки

Компания ООО «Статера», основанная в Ростове-на-Дону, планирует выход на новые зарубежные рынки, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Сейчас компания уже работает в Индии, где на одной из крупнейших железнодорожных магистралей используется ее силоизмерительное оборудование.

«Предприятие намерено вывести свою программно-аппаратную систему весового контроля на новые зарубежные рынки», — сообщил Алексей Логвиненко.

Как уточнил владелец компании Игорь Федоров в ходе своего выступления на инвестиционном совете при главе администрации Ростова, компания намерена создать совместное предприятие с индийскими коллегами. Производить элементы механизмов будут в Ростове, с дальнейшим экспортом в Индию. Объем инвестиций в создание предприятия не уточняется.

Анастасия Назарова