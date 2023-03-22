Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Донской производитель весов «Статера» планирует выход на новые зарубежные рынки

Компания ООО «Статера», основанная в Ростове-на-Дону, планирует выход на новые зарубежные рынки, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Сейчас компания уже работает в Индии, где на одной из крупнейших железнодорожных магистралей используется ее силоизмерительное оборудование.

«Предприятие намерено вывести свою программно-аппаратную систему весового контроля на новые зарубежные рынки», — сообщил Алексей Логвиненко.

Как уточнил владелец компании Игорь Федоров в ходе своего выступления на инвестиционном совете при главе администрации Ростова, компания намерена создать совместное предприятие с индийскими коллегами. Производить элементы механизмов будут в Ростове, с дальнейшим экспортом в Индию. Объем инвестиций в создание предприятия не уточняется.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...