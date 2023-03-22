Глава СКР поручил возбудить дело из-за передачи ветхого жилья сиротам в Кургане

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту предоставления сиротам в Кургане некачественного жилья. Такое указание дано руководителю регионального следственного управления Богдану Францишко. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства, сообщают в СК России.

Установлено, что в построенном в 2015 году двухэтажном доме протекает крыша, в здании существует высокий риск возникновения пожара. Как сообщалось в СМИ, сироты жаловались в управляющую компанию на ветхое состояние дома, однако там не отреагировали на обращения.