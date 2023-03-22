Василий Ремняков возглавил Глазовскую межрайонную больницу в Удмуртии

Глазовскую межрайонную больницу в Удмуртии возглавил Василий Ремняков, сообщила во «ВКонтакте» и. о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова. Господин Ремняков совершенствует меры безопасности медицинских сотрудников и принимает активное участие в жизни трудового коллектива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Наталья Якимова Фото: VK.com, Наталья Якимова

Прежде Василий Ремняков занимал должность первого заместителя главного врача Глазовской МБ, а также ранее возглавлял урологическое отделение стационара больничного комплекса № 2 ГКБ № 6.