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В аэропорту Челябинска задерживают вылет самолета из-за метели в Норильске

В аэропорту Челябинска задерживается вылет рейса в Норильск. Причиной стала неблагоприятные метеоусловия в аэропорте прилета, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Рейс №1279 авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Челябинска в 7:05, но до сих самолет остается в аэропорту. Расчетное время вылета – 10:30. В Норильске сегодня сильный снегопад и метель.

На рейс зарегистрировано 64 пассажира, в том числе пятеро детей. Челябинская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам.

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