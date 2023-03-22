Приглашенные на День города исполнители получат от 1,7 млн до 300 тыс. рублей

Стали известны гонорары некоторых исполнителей, которые выступят на праздновании Дня города 12 июня 2023 года. Как сообщает портал ProPerm.ru, певцу Ивану Дмитриенко заплатят 1,7 млн руб. за 50-минутное выступление. Экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер получит 1 млн руб. за 50-минутную программу. Певец Александр Айвазов заработает 312 тыс. руб. за получасовое выступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Хедлайнером концертной программы, запланированной в рамках празднования Дня города Перми в этом году, станет российская поп-певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert. Также на праздники запланировано выступление певицы Татьяны Овсиенко, исполнителя Вани Дмитриенко и группы «Иванушки International». Основная концертная площадка будет организована на эспланаде, перед Театром-Театром. Затем артисты дадут концерты в разных районах города.

Вечером 12 июня на набережной Камы состоится также батл диджеев. Здесь главной приглашенной звездой станет Андрей Ширман, более известный как DJ Smash. По словам мэра, сейчас идет подбор диджеев из других городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.