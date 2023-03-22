В Туве планируют досмотреть всех животноводов из-за очагов бруцеллеза

Роспотребнадзор в Туве предлагает провести медицинское обследование животноводов из-за обнаружения очагов бруцеллеза. Зооносную инфекцию выявили у 30 контактных лиц, среди них 12 детей до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тувы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

«Предложение провести внеочередной медицинский осмотр сотрудников животноводческих хозяйств, вне зависимости от их форм собственности, озвучила главный санитарный врач республики Людмила Салчак. Поводом для проведения подобных мероприятий стало выявление 30 контактных лиц, больных бруцеллезом, в том числе 12 детей до 17 лет»,— говорится в сообщении.

Планируется провести обследование всех, кто занимается уходом за домашними животными по месту проживания контактных лиц. По информации ветеринарии Тувы, больных животных обнаружили в 11 местах республики. Власти занимаются вакцинацией животных.

Бруцеллез — зооносная инфекция, передается от животного к человеку. Она редко приводит к смерти, но иногда становится причиной инвалидности. Инфекция может затрагивать практически все органы и провоцировать артрит, бронхит, пневмонию, безжелтушный гепатит, менингит, энцефалит и другие заболевания.

Анастасия Ларина