Во Владивостоке закрыли цех с 44 тыс. литров «паленого» алкоголя на 17 млн руб.

Сотрудники полиции закрыли подпольных цех по производству контрафактного алкоголя. При обыске полицейские обнаружили 44 тыс. литров «паленых» водки и конька на сумму 17 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Приморскому Краю.

«В ходе осмотра обнаружено оборудование для перегона алкоголя и укупорки бутылок, а также сырье для изготовления водки и коньяка. На месте происшествия находились трое иностранцев, непосредственно осуществлявших производство "паленки". Мужчин задержали и доставили в отел полиции. Изъяты 44 тыс. литров готового алкоголя и сырья для его изготовления на сумму свыше 17 млн руб»,— говорится в сообщении МВД.

Цех находился в районе улицы Фадеева. Было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» (ч. 6 6 ст. 171.1 УК РФ).

Анастасия Ларина