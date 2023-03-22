Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Магаданской области

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в 159 километрах от поселка Омсукчан Магаданской области. Об этом «РИА Новости» сообщили в Магаданском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясение на этот раз произошло на глубине 13 километров в 159 километрах от поселка Омсукчан. На это раз некоторые жители вновь почувствовали подземные толчки, хотя трясло ночью. Разрушений нет»,— говорится в сообщении.

Это уже второе землетрясение за несколько дней. 19 марта магнитуда землетрясения недалеко от поселка Омсукчан составила 5,1 балла.

Вчера вечером, 21 марта, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане. Оно ощущалось в соседних странах — Индии, Казахстане, Китае, Киргизии, Пакистане, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.

Анастасия Ларина