Четверо погибли при пожаре в жилом доме в Москве

В селе Вороновское в Новой Москве загорелся жилой дом. В пожаре погибли четверо, среди них двое детей — трехлетний мальчик и четырехлетняя девочка. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Ночью 21 марта в частном жилом доме в поселении Вороновское в Новой Москве произошел пожар. После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела четверых людей, в том числе двух малолетних, предварительно 3-летнего мальчика и 4-летней девочки»,— говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Причину пожара пока не установили. Работу на месте курирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов.

Анастасия Ларина