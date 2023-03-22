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Коммерсантъ FM
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Четверо погибли при пожаре в жилом доме в Москве

В селе Вороновское в Новой Москве загорелся жилой дом. В пожаре погибли четверо, среди них двое детей — трехлетний мальчик и четырехлетняя девочка. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Ночью 21 марта в частном жилом доме в поселении Вороновское в Новой Москве произошел пожар. После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела четверых людей, в том числе двух малолетних, предварительно 3-летнего мальчика и 4-летней девочки»,— говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Причину пожара пока не установили. Работу на месте курирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов.

Анастасия Ларина

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